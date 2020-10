Manager di banca morta di overdose: a Milano l’eroina uccide come negli anni ’70 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’eroina torna a uccidere, come negli anni ’70. L’ultimo fatto di cronaca riguarda una giovane managr. Aveva una laurea alla Cattolica, parlava tre lingue e ad appena 34 anni aveva già ricoperto importanti ruoli in studi, banche d’affari e multinazionali della consulenza. Da circa un anno era tornata a lavorare a Milano per un’importante banca italiana. Questo raccontano i profili social di V.D., giovane Manager di origini morta di overdose lunedì notte a Milano. La Manager aveva 34 anni ed è morta con l’ago nel braccio Gli operatori del pronto soccorso hanno trovato lei a terra, esanime dopo una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’eroina torna are,’70. L’ultimo fatto di cronaca riguarda una giovane managr. Aveva una laurea alla Cattolica, parlava tre lingue e ad appena 34aveva già ricoperto importanti ruoli in studi, banche d’affari e multinazionali della consulenza. Da circa un anno era tornata a lavorare aper un’importanteitaliana. Questo raccontano i profili social di V.D., giovanedi originidilunedì notte a. Laaveva 34ed ècon l’ago nel braccio Gli operatori del pronto soccorso hanno trovato lei a terra, esanime dopo una ...

SecolodItalia1 : Manager di banca morta di overdose: a Milano l’eroina uccide come negli anni ’70 - gabrielefermi : - romi_andrio : RT @qn_giorno: #Milano Manager di banca stroncata da un’overdose - Yogaolic : #Milano Manager di banca uccisa da un'overdose di eroina: muore a 34 anni - franco_sala : RT @Corriere: Dai master in economia alla tragedia dell’eroina: manager di banca muore di overdose in casa -