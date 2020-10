Maltempo, forti temporali nel Lazio: 50mm ad Anagni, chiusa la stazione Cipro di Roma (Di mercoledì 7 ottobre 2020) forti temporali stanno interessando il Lazio, provocando piogge dai quantitativi importanti. Alle 15:45 si registrano: 50mm ad Anagni, 43mm a Guarcino, 34mm a Genazzano, Fondi, 22mm a Rocca Priora, 20mm a Roma. Il temporale che si è abbattuto su Roma nel primo pomeriggio ha provocato ripercussione sulla metropolitana. Al momento la stazione Cipro della Metro A è stata ”chiusa” – comunica, via twitter, Atac – per ”danni da Maltempo. Maltempo, forti temporali al Centro-Sud: 55mm in Campania, alberi caduti e allagamenti in provincia di Terni VIDEOL'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020)stanno interessando il, provocando piogge dai quantitativi importanti. Alle 15:45 si registrano:ad, 43mm a Guarcino, 34mm a Genazzano, Fondi, 22mm a Rocca Priora, 20mm a. Il temporale che si è abbattuto sunel primo pomeriggio ha provocato ripercussione sulla metropolitana. Al momento ladella Metro A è stata ”” – comunica, via twitter, Atac – per ”danni daal Centro-Sud: 55mm in Campania, alberi caduti e allagamenti in provincia di Terni VIDEOL'articolo MeteoWeb.

