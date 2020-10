Maltempo | auto travolta da torrente a Salerno | muore ragazza di 26 anni | salvo il fidanzato

MediasetTgcom24 : Maltempo nel Salernitano, auto travolta da torrente: muore ragazza #Albanella - emergenzavvf : ?? #Salerno #maltempo, recuperato dai #vigilidelfuoco ad Albanella, fraz. Piano del Carpine, il corpo purtroppo senz… - emergenzavvf : ?? #vigilidelfuoco ancora al lavoro per il #maltempo nel cuneese. Sommozzatori, soccorritori fluviali, operatori mac… - messveneto : Maltempo, auto travolta da un torrente nel Salernitano: muore una ragazza - RobRe62 : RT @emergenzavvf: ?? #Salerno #maltempo, recuperato dai #vigilidelfuoco ad Albanella, fraz. Piano del Carpine, il corpo purtroppo senza vita… -

Una ragazza, Desireè Quagliarella, originaria di Stio Cilento è morta ad Albanella, comune in provincia di Salerno, dopo che la sua auto è stata travolta dall'acqua di un torrente in piena a causa ...