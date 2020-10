Maltempo, Aipo: “Piena del Po verso l’esaurimento, allerta sul Delta” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La piena del fiume Po va verso l’esaurimento: l’Aipo, l’agenzia interregionale del fiume, comunica che il colmo e’ transitato senza particolari problemi ieri a Boretto (Reggio Emilia) con 5,50 metri sullo zero idrometrico e a Borgoforte (Mantova) con 5.97 metri. A Pontelagoscuro (Ferrara) il colmo transitera’ nelle prossime ore, con valori che si manterranno nel livello ordinario di criticita’, mentre l’attenzione piu’ alta – con segnalata criticita’ arancione (moderata) – e’ per i rami del delta, all’altezza delle stazioni di Cavanella (Venezia) e Ariano (Rovigo).L'articolo Maltempo, Aipo: “Piena del Po verso l’esaurimento, allerta sul Delta” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La piena del fiume Po val’esaurimento: l’, l’agenzia interregionale del fiume, comunica che il colmo e’ transitato senza particolari problemi ieri a Boretto (Reggio Emilia) con 5,50 metri sullo zero idrometrico e a Borgoforte (Mantova) con 5.97 metri. A Pontelagoscuro (Ferrara) il colmo transitera’ nelle prossime ore, con valori che si manterranno nel livello ordinario di criticita’, mentre l’attenzione piu’ alta – con segnalata criticita’ arancione (moderata) – e’ per i rami del delta, all’altezza delle stazioni di Cavanella (Venezia) e Ariano (Rovigo).L'articolo: “Piena del Pol’esaurimento,sul Delta” MeteoWeb.

alcinx : RT @AnsaLombardia: Maltempo: Aipo, Po sotto livelli critici a monte di Piacenza. Colmo della piena in transito tra Cremonese, Reggiano,Mant… - AnsaLombardia : Maltempo: Aipo, Po sotto livelli critici a monte di Piacenza. Colmo della piena in transito tra Cremonese, Reggiano… - news_bologna : Maltempo: Aipo, Po sotto livelli critici a monte di Piacenza - monicascapin77 : RT @AnsaVeneto: Maltempo: Aipo, Po sotto livelli critici a monte di Piacenza. Colmo della piena in transito tra Cremonese, Reggiano,Mantova… - AnsaVeneto : Maltempo: Aipo, Po sotto livelli critici a monte di Piacenza. Colmo della piena in transito tra Cremonese, Reggiano… -