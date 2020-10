Maltempo a Salerno: muore 26enne travolta da un torrente (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Maltempo a Salerno: una 26enne travolta dalle acqua di un torrente mentre era in macchina è stata trovata morta in serata Maltempo, ancora una volta il bilancio in Italia è drammatico. Ad Albanella, nel Salernitano, la 26enne Desirée Quagliarella è morta dopo che l’auto nella quale viaggiava è stata travolta dall’acqua di un torrente in … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020): unadalle acqua di unmentre era in macchina è stata trovata morta in serata, ancora una volta il bilancio in Italia è drammatico. Ad Albanella, nel Salernitano, laDesirée Quagliarella è morta dopo che l’auto nella quale viaggiava è statadall’acqua di unin … L'articolo proviene da .

