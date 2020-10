Maltempo: 10 nubifragi al giorno da inizio autunno, raddoppiati rispetto al 2019 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “In questo inizio di autunno 2020 gli eventi meteorologici sono più che raddoppiati (+119%) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con ben 160 nubifragi, grandinate, tornado e bombe d’acqua che hanno provocato frane, esondazioni e vittime lungo la Penisola“: è’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione dell’arrivo della nuova ondata di Maltempo con l’allerta gialla in 13 regioni su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) dal 21 settembre fino ad ora, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. “Il Maltempo ha colpito a macchia di leopardo con una madia di 10 nubifragi al giorno che – sottolinea la Coldiretti ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) “In questodi2020 gli eventi meteorologici sono più che(+119%)allo stesso periodo dello scorso anno con ben 160, grandinate, tornado e bombe d’acqua che hanno provocato frane, esondazioni e vittime lungo la Penisola“: è’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione dell’arrivo della nuova ondata dicon l’allerta gialla in 13 regioni su dati dell’European Severe Weather Database (Eswd) dal 21 settembre fino ad ora,allo stesso periodo dello scorso anno. “Ilha colpito a macchia di leopardo con una madia di 10alche – sottolinea la Coldiretti ...

