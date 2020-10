Malagò: “L’Italia lavora per ripartire” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Giovanni Malagò, presidente del Coni è intervenuto a Rtl 102.5 in occasione della serata di celebrazione per i 100 anni dalla fondazione della Fisi. Il numero uno dello sport italiano ha parlato della situazione attuale: “In queste ultime settimane si stanno svolgendo una serie di incontr, convegni, conferenze e dibattiti su come il mondo dello sport traina la ripartenza con tutte le complessità. Sicuramente lo sport in Italia sta dando un segno di voler uscire da quello che è successo nei mesi scorsi”. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Giovanni Malagò, presidente del Coni è intervenuto a Rtl 102.5 in occasione della serata di celebrazione per i 100 anni dalla fondazione della Fisi. Il numero uno dello sport italiano ha parlato della situazione attuale: “In queste ultime settimane si stanno svolgendo una serie di incontr, convegni, conferenze e dibattiti su come il mondo dello sport traina la ripartenza con tutte le complessità. Sicuramente lo sport in Italia sta dando un segno di voler uscire da quello che è successo nei mesi scorsi”.

