Mafia in Puglia | il grido d’allarme del sindacato di Polizia non deve rimanere inascoltato

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Mentre tutta l’attenzione dell’opinione pubblica si concentra sull’eterno tormentone dell’immigrazione – i migranti sono stati individuati come i principali “nemici” verso i quali indirizzare il nostro odio – il problema della criminalità e il fenomeno mafioso continuano a restare ai margini del dibattito politico. Mi riferiscono che, durante l’ultima campagna elettorale, il problema dei “clandestini” sia stato tra i più gettonati anche in, dove peraltro non mi risulta ci siano stati molti sbarchi negli ultimi tempi. Quindi mi permetto di sostenere che nella mia regione andrebbero dedicate piuttosto maggiori energie nella lotta alle mafie che, a causa dell’attuale crisi, accresceranno con buona probabilità il loro potere e la capacità attrattiva verso giovani e ...

antimafia2000 : Mafia: faida Gargano; ergastolo a capoclan Matteo Lombardi - QuotidianPost : Sale da gioco e soldi della mafia ripuliti. Confiscati 3,5 milioni di euro - Trmtv : Puglia, mafia: operazione contro il gioco d’azzardo - bianca_caimi : RT @TgrRaiPuglia: #Salento #Operazioneantimafia Soldi della mafia ripuliti nelle sale gioco. Confiscati 3,5 milioni di euro #ioseguoTgr ht… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #Salento #Operazioneantimafia Soldi della mafia ripuliti nelle sale gioco. Confiscati 3,5 milioni di euro #ioseguoTgr ht… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Puglia

Il Fatto Quotidiano

Dal 1991 sono state 349 le amministrazioni mandate a casa per infiltrazioni dei clan. Dopo il commissariamento e le nuove elezioni non poche sono tornate nelle mani delle cosche ...Salgono così a 8.423 le persone contagiate finora dalla pandemia in Puglia. Attualmente i positivi sono 2.991, di cui 2.726 curati a casa e 265 negli ospedali. Con i nuovi 4 decessi (2 in provincia di ...