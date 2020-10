Madri sono compagne ma Stato non riconosce loro figli come fratelli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) . Coppia omosessuale chiede di riconoscere legame di fratellanza Una coppia di donne, sposatesi nel 2018, ha intentato una causa presso il Tribunale di Verona, affinché sia riconosciuto il legame di “fratellanza” tra i loro figli. È quanto riporta Il Corriere del Veneto, spiegando che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 7 ottobre 2020) . Coppia omosessuale chiede dire legame di fratellanza Una coppia di donne, sposatesi nel 2018, ha intentato una causa presso il Tribunale di Verona, affinché sia riconosciuto il legame di “fratellanza” tra i. È quanto riporta Il Corriere del Veneto, spiegando che … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

mony76 : RT @PSchioppa: Sono incatenate avanti alla sede del Governo. Sono le madri, le mogli e le figlie dei pescatori rapiti in #Libia da più di u… - emiliazazza : Donne che vincono il nobel per l fisica ma che prima di tutto sono madri, sempre - Frances58706361 : RT @PSchioppa: Sono incatenate avanti alla sede del Governo. Sono le madri, le mogli e le figlie dei pescatori rapiti in #Libia da più di u… - Wleimmersioni : RT @PSchioppa: Sono incatenate avanti alla sede del Governo. Sono le madri, le mogli e le figlie dei pescatori rapiti in #Libia da più di u… - XERDAN_Design : RT @PSchioppa: Sono incatenate avanti alla sede del Governo. Sono le madri, le mogli e le figlie dei pescatori rapiti in #Libia da più di u… -