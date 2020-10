Ma quale ‘Bella Ciao’, insegnamo ‘Avanti ragazzi di Buda’ a scuola”. La proposta della Lega (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott – Avanti ragazzi di Buda, e non Bella Ciao, deve essere considerata «espressione dei valori fondanti della Repubblica». Per i senatori e leghisti Claudio Barbaro e William De Vecchis la canzone scritta nel 1966 da Pier Francesco Pingitore e musicata da Dimitri Gribanovski, riferita allo scatenarsi della rivoluzione ungherese del 1956 e alla sua conseguente repressione da parte dell’Unione Sovietica, dovrebbe essere insegnata nelle scuole. E non, di sicuro, il divisivo inno partigiano che la sinistra sta cercando a tutti i costi di ficcare nella gola degli italiani. Si veda a questo proposito la proposta di alcuni deputati dem di inserire obbligatoriamente lo studio di Bella ciao nei programmi scolastici a partire dall’anno 2020/2021, affiancandola nientemeno che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott – Avantidi Buda, e non Bella Ciao, deve essere considerata «espressione dei valori fondantiRepubblica». Per i senatori e leghisti Claudio Barbaro e William De Vecchis la canzone scritta nel 1966 da Pier Francesco Pingitore e musicata da Dimitri Gribanovski, riferita allo scatenarsirivoluzione ungherese del 1956 e alla sua conseguente repressione da parte dell’Unione Sovietica, dovrebbe essere insegnata nelle scuole. E non, di sicuro, il divisivo inno partigiano che la sinistra sta cercando a tutti i costi di ficcare nella gola degli italiani. Si veda a questo proposito ladi alcuni deputati dem di inserire obbligatoriamente lo studio di Bella ciao nei programmi scolastici a partire dall’anno 2020/2021, affiancandola nientemeno che ...

MondadoriStore : Le prime foglie cadono al suolo, la scuola ha riaperto e il primo freddo sembra essere giunto, al punto che prender… - gi0112 : @lauraboldrini BELLA VITTORIA. COMPLIMENTI. LA VERITA' E' CHE RIPRENDE LA RAPINA NEI CONFRONTI DEI POCHI CHE (AL… - CmilanFan : RT @Jack_Pabl9: Tutte e tre bellissime , ma la bianca per me la piu bella ???? !! Voi quale preferite delle tre 3 ?? #acmilan @acmilan https… - SinggihPutranto : RT @Jack_Pabl9: Tutte e tre bellissime , ma la bianca per me la piu bella ???? !! Voi quale preferite delle tre 3 ?? #acmilan @acmilan https… - LaFatinaBlu : RT @LaFatinaBlu: Buonasera amiciuzzi Finalmente è successo Mi son fidanzata e volevo condividere la bella notizia con voi Questo è il mio r… -

Ultime Notizie dalla rete : quale ‘Bella Vita ai tempi del coronavirus: «Sei nipoti in casa, per noi nonni è una bella corvée Corriere della Sera