Lutto nel mondo della musica | si è spenta la leggenda del Rock

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sì è spento a soli 65 anni uno de più grandimondiale, già da anni combatteva con la malattia,per l’intero settore. Eddie Van Halen Getty ImagesSi è spento all’età di 65 anni ladel, Eddie Van Halen, il noto chitarrista capace di portare in vetta la sua omonima Band, i Van Halen. Da anni combatteva la sua lotta con il tumore, è stato suo figlio ad annunciare la sua morta. Eddie Van Halen ha fatto davvero la differenza nelsua, al punto che Rolling Stone lo ha inserito nella classifica dei 100 chitarristi più influenti di sempre. Per ben due decenni, la band che portava il suo nome ha capeggiato le ...

Il mondo della musica italiana è in lutto per la scomparsa di Eddie Van Halen. Il chitarrista e fondatore della band dei Van Halen, autore di canzoni come " Jump ", aveva 65 anni d' età. Elisa ha racc ...