Luigi Berlusconi si è sposato | assente al matrimonio papà Silvio

Luigi Berlusconi si è sposato: assente al matrimonio papà Silvio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli si sono sposati a Sant'Ambrogio, con un matrimonio intimo e riservato. Alla cerimonia, ovviamente blindatissima, non ha preso parte il padre ed ex premier Silvio Berlusconi. Il 32enne ha scelto di sposare la sua compagna di sempre tenendosi lontano dagli occhi indiscreti. Infatti, per i fotografi non è stato possibile … L'articolo Luigi Berlusconi si è sposato: assente al matrimonio papà Silvio proviene da Gossip e Tv.

