Luigi Berlusconi oggi va a nozze con la storica fidanzata Federica Fumagalli (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le nozze avrebbero dovuto tenersi d’estate, ma il rapido dilagare del Coronavirus e le restrizioni che ne sono seguite hanno portato ad un cambiamento nei piani di Luigi Berlusconi e della storica fidanzata, Federica Fumagalli. La coppia, le cui pubblicazioni di matrimonio sono online, sull’Albo pretorio del Comune di Milano, dall’agosto scorso, ha deciso di sposarsi il 7 ottobre, con una cerimonia intima, celebrata in chiesa. Assente, nonostante il primo tampone abbia dato esito negativo, Silvio Berlusconi. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le nozze avrebbero dovuto tenersi d’estate, ma il rapido dilagare del Coronavirus e le restrizioni che ne sono seguite hanno portato ad un cambiamento nei piani di Luigi Berlusconi e della storica fidanzata, Federica Fumagalli. La coppia, le cui pubblicazioni di matrimonio sono online, sull’Albo pretorio del Comune di Milano, dall’agosto scorso, ha deciso di sposarsi il 7 ottobre, con una cerimonia intima, celebrata in chiesa. Assente, nonostante il primo tampone abbia dato esito negativo, Silvio Berlusconi.

