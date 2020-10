Luigi Berlusconi, il matrimonio è arrivato. Chi è la moglie Federica Fumagalli, cosa fa (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il gran giorno è arrivato anche per il più giovane dei figli del Cavaliere. Luigi Berlusconi e la bellissima Federica Fumagalli, sua fidanzata da molti anni, avevano previsto di convolare a nozze durante la scorsa estate. Come tutti sapranno tali programmi erano andati in fumo a causa dell’emergenza sanitaria che sta affrontando il mondo intero, un problema che sta affliggendo anche il capostipite dell’imponente famiglia. Il famoso politico di Forza Italia sta combattendo contro il coronavirus ormai da circa un mese. Vista la sua età avanzata, l’ex premier ha trascorso un periodo di grandi preoccupazioni ed è stato tenuto costantemente sotto controllo. Proprio per questo motivo è stato annunciato il fatto che quest’ultimo potrebbe non essere ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il gran giorno èanche per il più giovane dei figli del Cavaliere.e la bellissima, sua fidanzata da molti anni, avevano previsto di convolare a nozze durante la scorsa estate. Come tutti sapranno tali programmi erano andati in fumo a causa dell’emergenza sanitaria che sta affrontando il mondo intero, un problema che sta affliggendo anche il capostipite dell’imponente famiglia. Il famoso politico di Forza Italia sta combattendo contro il coronavirus ormai da circa un mese. Vista la sua età avanzata, l’ex premier ha trascorso un periodo di grandi preoccupazioni ed è stato tenuto costantemente sotto controllo. Proprio per questo motivo è stato annunciato il fatto che quest’ultimo potrebbe non essere ...

