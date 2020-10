Lui 20 anni | lei 17 | il viaggio senza ritorno | carbonizzati nell’auto

Leggi su chenews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tragedia della strada nel Barese. Due giovanissimi hanno perso la vita in un terribile incidente con la loro auto che ha preso fuoco. Due giovani vite spezzate sulla strada. In questo caso c’è da augurarsi che il 20enne che era alla guida e la 17enne seduta accanto a lui, siano morti per il tremendo colpo contro un Suv che molto probabilmente ha invaso la loro corsia di marcia. Si spera non abbiano dovuto soffrire il dolore del fuoco sulla pelle, fiamme che hanno distrutto la 600 su cui viaggiavano i due. Era buio sulla strada statale 96 che porta da Altamura a Gravina, nella provincia di Bari. Due giovani che viaggiavano insieme, non è ancora stato reso noto il loro nome nè se fossero fidanzati o solo amici, ma poco importa. Il loro è stato un. Difficile ...