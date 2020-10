L’oroscopo del giorno | le previsioni di Paolo Fox per l’8 ottobre

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti LediFox per la giornata dell’8. Ariete. Agosto è stato un mese di dubbi e perplessità, che potranno ritornare a novembre. In amore devi risolvere un problema. Sul fronte lavoro, porta avanti i tuoi progetti. Nuove chiamate e opportunità in arrivo. Toro. Giornata positiva per l’amore, il pomeriggio sarà migliore rispetto alla mattinata. Se hai una relazione da tempo attenzione alla noia. Sul fronte lavoro, questo giovedì è fondamentale per risolvere un piccolo problema personale. Gemelli. Giornata interessante per i sentimenti, anche se hai questioni familiari da risolvere. Cerca di essere prudente in amore, ma non prevenuto. Sul fronte lavoro, con un Ariete si ...