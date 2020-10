Lombardia, Gallera smentisce i ritardi: “Vaccini antinfluenzali dalla seconda metà di ottobre” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Gallera smentisce ritardi: “Vaccini antinfluenzali da seconda metà ottobre” Giulio Gallera risponde alle polemiche che negli scorsi giorni hanno riguardato la situazione dei vaccini antinfluenzali in Lombardia: “Si partirà nella seconda metà di ottobre, stiamo definendo le date precise. Tranquillizziamo i cittadini, la macchina è pronta”. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia smentisce il fatto che l’ente abbia accumulato ritardi nella procedura di approvvigionamento: “Regione Lombardia si è mossa addirittura presto, arriva nel momento giusto ad avere le dosi giuste di vaccini. Il ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 ottobre 2020): “Vaccinidametà ottobre” Giuliorisponde alle polemiche che negli scorsi giorni hanno riguardato la situazione dei vacciniin: “Si partirà nellametà di ottobre, stiamo definendo le date precise. Tranquillizziamo i cittadini, la macchina è pronta”. L’assessore al Welfare di Regioneil fatto che l’ente abbia accumulatonella procedura di approvvigionamento: “Regionesi è mossa addirittura presto, arriva nel momento giusto ad avere le dosi giuste di vaccini. Il ...

