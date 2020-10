Lombardia: Fontana a Monza, alla provincia 125 mln del piano da 3,5 mld (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha partecipato a Monza alla terza tappa di presentazione del 'piano Lombardia' il programma di investimenti da 3,5 miliardi di euro fino al 2023, per realizzare opere dal valore complessivo di 5,5 miliardi. I fondi sono destinati al rilancio dell'economia, delle imprese e dei territori che hanno sofferto a causa dell'emergenza Covid. Il tour è partito da un luogo simbolo del territorio, l'Autodromo, che ospita il Gran Premio d'Italia di Formula Uno. "alla provincia di Monza e Brianza - ha spiegato il governatore - vanno complessivamente risorse 125 milioni di euro, dei quali 28,5 milioni di euro ai Comuni e alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Regione, Attilio, ha partecipato aterza tappa di presentazione del '' il programma di investimenti da 3,5 miliardi di euro fino al 2023, per realizzare opere dal valore complessivo di 5,5 miliardi. I fondi sono destinati al rilancio dell'economia, delle imprese e dei territori che hanno sofferto a causa dell'emergenza Covid. Il tour è partito da un luogo simbolo del territorio, l'Autodromo, che ospita il Gran Premio d'Italia di Formula Uno. "die Brianza - ha spiegato il governatore - vanno complessivamente risorse 125 milioni di euro, dei quali 28,5 milioni di euro ai Comuni e...

LegaSalvini : ++ REGIONE LOMBARDIA PRONTA AD AIUTARE LE REGIONI IN DIFFICOLTÀ ++ Attilio Fontana: 'Se il Governo lo chiede siamo… - LegaSalvini : IERI DA DE LUCA INSULTI VERGOGNOSI ALLA LOMBARDIA, OGGI #FONTANA OFFRE ALLA CAMPANIA LETTI D'OSPEDALE. Trova le d… - GrimoldiPaolo : Per mesi la #Lombardia è stata sbeffeggiata dal governatore #DeLuca. Oggi mettiamo a disposizione posti letto e sa… - IAIA313 : RT @LucillaMasini: La Lombardia ordina i vaccini antinfluenzali in Svizzera e li paga il quintuplo. Presto scopriremo che Fontana ha un par… - TerzoTempo54 : RT @LegaSalvini: IERI DA DE LUCA INSULTI VERGOGNOSI ALLA LOMBARDIA, OGGI #FONTANA OFFRE ALLA CAMPANIA LETTI D'OSPEDALE. Trova le differen… -