Lombardia, aumentano i positivi: +520 A Bergamo 37 nuovi casi in 24 ore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il confronto con i dati di ieri: erano 350 i positivi su 16.020 tamponi. Percentuale in leggero aumento del 2,4% del rapporto positivi/tamponi. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il confronto con i dati di ieri: erano 350 isu 16.020 tamponi. Percentuale in leggero aumento del 2,4% del rapporto/tamponi.

Il trend in aumento rispetto ai nuovi contagi viene anche oggi confermato ... La campagna vaccinale anti influenzale della Regione Lombardia sta per prendere il via, a partire da domani 8 ottobre, ...

Coronavirus, in Italia oggi 3.678 contagi su 125.314 tamponi: i dati nel bollettino del 7 ottobre

Aumentano ancora i contagi da Covid-19 in Italia ... La Regione con più casi positivi nelle ultime 24 ore continua ad essere la Campania, seguita da Lombardia, Veneto e Lazio. Complessivamente i ...

