Lo sgravio del 110%. Il superbonus si sblocca Credito cedibile dal 15 ottobre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Fotogramma . Gli addetti ai lavori le aspettavano entro il 15 ottobre, ma stavolta le direttive sono arrivate in anticipo. Con la firma degli ultimi decreti attuativi e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il superbonus si sblocca, dopo i rilievi della Corte dei conti,, diventando realtà. Il ministero dello Sviluppo ha infatti confermato l'ok agli interventi per migliorare l'...

Un contribuente ha rivolto interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo se sia riconoscibile la detrazione per ecobonus per il lavoratore forfettario ...

La cessione del credito della detrazione sarà invece solo per i lavori effettuati dal 15 ottobre al 16 marzo prossimo. Il decreto sui requisiti tecnici definisce poi gli interventi che rientrano nelle ...

