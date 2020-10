Live Italia-Moldavia 4-0 diretta: dopo Cristante,Caputo, El Shaarawy e autogol di Posmac (Di mercoledì 7 ottobre 2020) 30'pt GOL Italia: Bellissimo gol di El Shaarawy, servito da Cristante, l'esterno azzurro controlla in corsa e d'esterno destro batte il portiere della Moldavia in uscita. Partita già in cassaforte... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 7 ottobre 2020) 30'pt GOL: Bellissimo gol di El, servito da, l'esterno azzurro controlla in corsa e d'esterno destro batte il portiere dellain uscita. Partita già in cassaforte...

Eurosport_IT : Quello lì, nella nebbia, è Filippo #Ganna che sta volando verso l'arrivo: FORZA PIPPO!!!!!! ??????????? Segui il live:… - Eurosport_IT : “Luca #Wackermann non ricorda niente ma per fortuna è vivo. Questo è l’importante” ?? Così il DS Luca #Scinto sulla… - IBMItalia : @EY_Italy: Progetto #Italia, un piano per il #digitale Il 9 ottobre alle 10.50 Enrico Cereda, AD #IBM, partecipa a… - italia_esports : RT @grandprix_tv: - calciomercatoit : 37' AUTOGOL! Sfortunata deviazione nella sua porta di Posmac, è il poker dell'Italia! #ItaliaMoldova 4-0 LIVE -