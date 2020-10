L’Italia gioca a tennis con la Moldavia: 6-0. Apre Cristante, chiude Berardi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Italia dilaga nell’amichevole del Franchi contro la Moldavia e vince con un tennistico 6-0. Ad aprire le marcature al 18′ è Bryan Cristante, che svetta in area di rigore dopo un cross di Bonaventura. Passano 5 minuti e raddoppia Caputo, sfruttando un passaggio di Biraghi. Il 3-0 è di El Shaarawy, che nei minuti di recupero del primo tempo segna anche il quinto gol. In mezzo, l’autogol di Posmac. Nella ripresa, Berardi chiude le marcature per il 6-0 finale. L’attaccante del Sassuolo insacca dopo un cross basso di Grifo dalla sinistra. Foto: Twitter Nazionale L'articolo L’Italia gioca a tennis con la Moldavia: 6-0. Apre Cristante, chiude ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) L’Italia dilaga nell’amichevole del Franchi contro lae vince con untico 6-0. Ad aprire le marcature al 18′ è Bryan, che svetta in area di rigore dopo un cross di Bonaventura. Passano 5 minuti e raddoppia Caputo, sfruttando un passaggio di Biraghi. Il 3-0 è di El Shaarawy, che nei minuti di recupero del primo tempo segna anche il quinto gol. In mezzo, l’autogol di Posmac. Nella ripresa,le marcature per il 6-0 finale. L’attaccante del Sassuolo insacca dopo un cross basso di Grifo dalla sinistra. Foto: Twitter Nazionale L'articolo L’Italiacon la: 6-0....

