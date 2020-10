L’infettivologo Massimo Galli: «Rischiamo di rovinarci il Natale con il Covid, io sono realista» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Ci siamo giocati male l’estate. Ora, se si riesce, cerchiamo di non comprometterci il Natale in famiglia». È l’invito dell’infettivologo Massimo Galli, dell’ospedale Sacco-università Statale di Milano. Richiama tutti a impegnarsi per invertire la tendenza dei nuovi contagi da Covid-19. L’altolà dell’infettivologo Massimo Galli «Purtroppo ci siamo giocati male l’estate», ribadisce l’esperto, sentito dall’Adnkronos Salute. «Non così male come gli altri Paesi intorno a noi, però male». Arrivare bene all’inverno e alle festività dipende da noi, ammonisce. E in occasione dell’evento Fisi 100 Celebration, Galli fa anche una ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) «Ci siamo giocati male l’estate. Ora, se si riesce, cerchiamo di non comprometterci ilin famiglia». È l’invito dell’infettivologo, dell’ospedale Sacco-università Statale di Milano. Richiama tutti a impegnarsi per invertire la tendenza dei nuovi contagi da-19. L’altolà dell’infettivologo«Purtroppo ci siamo giocati male l’estate», ribadisce l’esperto, sentito dall’Adnkronos Salute. «Non così male come gli altri Paesi intorno a noi, però male». Arrivare bene all’inverno e alle festività dipende da noi, ammonisce. E in occasione dell’evento Fisi 100 Celebration,fa anche una ...

