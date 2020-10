L’incredibile intervista di Di Maio, come Conte indifferente alla portata eversiva della presidenza Trump (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non credo che il paese abbia mai avuto un leader di primo piano più inadeguato di Luigi Di Maio, salvo Giuseppe Conte ovviamente. L’acrobatica intervista alla Stampa del ministro egli Esteri ne è un esempio lampante. Dopo aver liquidato Davide Casaleggio come una specie di partita iva milanese che, passando lì per caso, «ha progettato i nostri sistemi informatici», Di Maio ha sproloquiato sui Cinquestelle dentro il Partito popolare europeo, cioè alleati di Berlusconi e Merkel in una specie di supertombola del trasformismo globale, avendo prima abbracciato la Lega, poi il partito di Bibbiano e prossimamente Berlusconi e Merkel sempre in nome del «siamo il M5s, la nostra identità è chiara. Nessuno di noi vuole che ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non credo che il paese abbia mai avuto un leader di primo piano più inadeguato di Luigi Di, salvo Giuseppeovviamente. L’acrobaticaStampa del ministro egli Esteri ne è un esempio lampante. Dopo aver liquidato Davide Casaleggiouna specie di partita iva milanese che, passando lì per caso, «ha progettato i nostri sistemi informatici», Diha sproloquiato sui Cinquestelle dentro il Partito popolare europeo, cioè alleati di Berlusconi e Merkel in una specie di supertombola del trasformismo globale, avendo prima abbracciato la Lega, poi il partito di Bibbiano e prossimamente Berlusconi e Merkel sempre in nome del «siamo il M5s, la nostra identità è chiara. Nessuno di noi vuole che ...

mariellarosati : RT @StefanoDeloren1: L’incredibile intervista di Di Maio, come Conte indifferente alla portata eversiva della presidenza Trump https://t.co… - lisanna : RT @christianrocca: L’incredibile intervista di Di Maio, come Conte indifferente alla portata eversiva della presidenza Trump https://t.c… - FogliFabiana : RT @christianrocca: L’incredibile intervista di Di Maio, come Conte indifferente alla portata eversiva della presidenza Trump https://t.c… - fflaccomio : RT @christianrocca: L’incredibile intervista di Di Maio, come Conte indifferente alla portata eversiva della presidenza Trump https://t.c… - StefanoDeloren1 : L’incredibile intervista di Di Maio, come Conte indifferente alla portata eversiva della presidenza Trump… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile intervista Roby Facchinetti: «Io e Red Canzian non accettammo l’addio di D’Orazio» Corriere della Sera