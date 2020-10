Licenziato per troppe assenze Covid, il 60enne Fabrizio Fraschini è stato reintegrato dal supermercato: “Una sorpresa, sono sollevato” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Fabrizio Fraschini, il salumiere sessantenne del Famila di Casalpusterlengo Licenziato mentre era ancora in infortunio per le conseguenze del Covid, è stato reintegrato. “La buona notizia è arrivata ieri mattina, ancora tramite raccomandata, come per il licenziamento – racconta Fraschini – Non sapevano nulla nemmeno i sindacati, è stata una sorpresa. Ho esitato un po’ ad aprire la lettera perché, dico la verità, non sapevo cosa aspettarmi”. L’uomo era stato Licenziato dopo 33 anni di lavoro per l’azienda Maxi-Dì per superamento del periodo di assenza massimo, nonostante i suoi certificati Inail arrivassero fino al 15 ottobre. Con 41 anni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020), il salumiere sessantenne del Famila di Casalpusterlengomentre era ancora in infortunio per le conseguenze del, è. “La buona notizia è arrivata ieri mattina, ancora tramite raccomandata, come per il licenziamento – racconta– Non sapevano nulla nemmeno i sindacati, è stata una. Ho esitato un po’ ad aprire la lettera perché, dico la verità, non sapevo cosa aspettarmi”. L’uomo eradopo 33 anni di lavoro per l’azienda Maxi-Dì per superamento del periodo di assenza massimo, nonostante i suoi certificati Inail arrivassero fino al 15 ottobre. Con 41 anni ...

