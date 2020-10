Lewis Capaldi in concerto per il Prime Day Live (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Amazon insieme a Lewis Capaldi per il Prime Day Live: il 9 ottobre un evento gratuito in Live stream su Twitch e Amazon Music Amazon annuncia oggi il Prime Day Live, un concerto speciale che verrà trasmesso in Live streaming venerdì 9 ottobre a partire dalle 20:00, insieme a Lewis Capaldi, vincitore del BBC Sound 2020 e dell’Amazon Music Ones… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Amazon insieme aper ilDay: il 9 ottobre un evento gratuito instream su Twitch e Amazon Music Amazon annuncia oggi ilDay, unspeciale che verrà trasmesso instreaming venerdì 9 ottobre a partire dalle 20:00, insieme a, vincitore del BBC Sound 2020 e dell’Amazon Music Ones… L'articolo Corriere Nazionale.

