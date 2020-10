“Leonardo da Vinci non dipinse mai la Battaglia di Anghiari, la pittura non esiste”: la scoperta di un team internazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima ci si chiedeva dove fosse finita, poi come recuperarla sotto gli affreschi del Vasari che incorniciano il maestoso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Adesso uno studio ci dice che la misteriosa pittura della “Battaglia di Anghiari” non solo non è stata realizzata da Leonardo da Vinci, ma non è mai esistita. Queste le conclusioni di una ricerca durata quasi sei anni, raccolta nel volume La Sala Grande di Palazzo Vecchio e la Battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci. Dalla configurazione architettonica all’apparato decorativo, presentato al museo degli Uffizi e pubblicati dalla casa editrice fiorentina Olschki nella collana Biblioteca Leonardiana. Studi e Documenti, a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Prima ci si chiedeva dove fosse finita, poi come recuperarla sotto gli affreschi del Vasari che incorniciano il maestoso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Adesso uno studio ci dice che la misteriosadella “di” non solo non è stata realizzata da Leonardo da, ma non è mai esistita. Queste le conclusioni di una ricerca durata quasi sei anni, raccolta nel volume La Sala Grande di Palazzo Vecchio e ladidi Leonardo da. Dalla configurazione architettonica all’apparato decorativo, presentato al museo degli Uffizi e pubblicati dalla casa editrice fiorentina Olschki nella collana Biblioteca Leonardiana. Studi e Documenti, a cura di Roberta Barsanti, Gianluca Belli, Emanuela ...

