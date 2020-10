Leiva: “Senza il lockdown, Lazio da Scudetto. Champions? Ci divertiremo” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Lazio, reduce dall’1-1 con l’Inter, si prepara alla ripresa del campionato quando poi ci sarà da esordire anche in Champions League, dopo un’assenza di 12 anni, dalla stagione 2007-2008. A parlare di questo primo stralcio di stagione in casa biancoceleste è stato il centrocampista brasiliano, Lucas Leiva che è tornato anche sulla scorsa stagione, che sarebbe potuta finire diversamente senza il lockdown. Queste le sue parole rilasciate ad Halftime: “Stiamo bene, lo abbiamo dimostrato contro l’Inter e stiamo lavorando per farci trovare pronti al doppio impegno settimanale. La scorsa stagione abbiamo pagato cara le gare ravvicinate e quest’anno non possiamo permetterci questo errore. Tra poco ci sarà la Champions League, non vediamo ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La, reduce dall’1-1 con l’Inter, si prepara alla ripresa del campionato quando poi ci sarà da esordire anche inLeague, dopo un’assenza di 12 anni, dalla stagione 2007-2008. A parlare di questo primo stralcio di stagione in casa biancoceleste è stato il centrocampista brasiliano, Lucasche è tornato anche sulla scorsa stagione, che sarebbe potuta finire diversamente senza il. Queste le sue parole rilasciate ad Halftime: “Stiamo bene, lo abbiamo dimostrato contro l’Inter e stiamo lavorando per farci trovare pronti al doppio impegno settimanale. La scorsa stagione abbiamo pagato cara le gare ravvicinate e quest’anno non possiamo permetterci questo errore. Tra poco ci sarà laLeague, non vediamo ...

UgoBaroni : RT @CorSport: #Leiva: “#Lazio, in #Champions divertiamoci! Ma senza tifosi sembrano amichevoli'” - Fprime86 : RT @CorSport: #Leiva: “#Lazio, in #Champions divertiamoci! Ma senza tifosi sembrano amichevoli'” - CorSport : #Leiva: “#Lazio, in #Champions divertiamoci! Ma senza tifosi sembrano amichevoli'” - salvione : Leiva: “Lazio, in Champions divertiamoci! Ma senza tifosi sembrano amichevoli'” - laziolibera : Leiva: “Lazio, in Champions divertiamoci! Ma senza tifosi sembrano amichevoli'” -