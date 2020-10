Legge 104 e disabili: importo retribuzione e quanto guadagnano in Italia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I titolari di Legge 104 che lavorano che attività svolgono e che retribuzione percepiscono in media in Italia? In un interessante approfondimento pubblicato su Informazionesenzafiltro.it, Lara Mariani si occupa dei lavoratori disabili che operano nel nostro Paese: una realtà spesso taciuta, di cui si conosce poco e niente, ma che non per questo risulta meno interessante, soprattutto sotto un profilo socio-professionale, statistico e informativo. Legge 104: disabili e lavoro, quali attività professionali svolgono? L’indagine condotta dalla Mariani è iniziata prima dell’emergenza Coronavirus e ha permesso di toccare alcuni importanti argomenti, legati soprattutto alla tipologia di lavoro e di contratto che i disabili hanno e ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 7 ottobre 2020) I titolari di104 che lavorano che attività svolgono e chepercepiscono in media in? In un interessante approfondimento pubblicato su Informazionesenzafiltro.it, Lara Mariani si occupa dei lavoratoriche operano nel nostro Paese: una realtà spesso taciuta, di cui si conosce poco e niente, ma che non per questo risulta meno interessante, soprattutto sotto un profilo socio-professionale, statistico e informativo.104:e lavoro, quali attività professionali svolgono? L’indagine condotta dalla Mariani è iniziata prima dell’emergenza Coronavirus e ha permesso di toccare alcuni importanti argomenti, legati soprattutto alla tipologia di lavoro e di contratto che ihanno e ...

Ultime Notizie dalla rete : Legge 104 Permessi legge 104 per lavoratore disabile consentiti anche se non ci sono esigenze di cura Disabili.com Cantine esonerate dai contributi

I 60 mln di euro non utilizzati dai provvedimenti su distillazione d'emergenza e vendemmia verde verranno destinati, in larga misura, per la decontribuzione delle aziende del settore e, in parte, per ...

Approvata dal Senato la legge di conversione del Decreto Agosto

Il Senato ha approvato il maxi-emendamento 1.900, interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione in legge del D.L. 104/2020.

Smartworking fino a fine anno per i “lavoratori fragili”, sia pubblici che privati

TREVISO - Un emendamento approvato bipartisan dalla Commissione Bilancio del Senato, ieri sera, fa luce sul destino dei “lavoratori fragili” della scuola: immunodepressi, malati oncologici, disabili c ...

