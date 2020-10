Le perizie sull’incidente di Zanardi | handbike e camion nei limiti di velocità «Il pilota perse il controllo»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tutti e due si stavano muovendo dentro idi velocità. L’autotreno viaggiava a 38 km/h mentre l’a 50 km/h. Sono questi i risultati della perizia depositata dall’ingegnere Mattia Strangi dell’Università di Bologna, sul caso. Strangi, esperto di ricostruzione di incidenti stradali, è stato chiamato come consulente tecnico delista indagato per lesioni gravissime nel processo che sta cercando di capire cosa è successo il 19 giugno scorso al campione di. Secondo la ricostruzione depositata da Strangi, in quella strada nella provincia di Siena, tra Pienza e San Quirico d’Orcia,avrebbe perso ildel suo mezzo in curva, prima di schiantarsi contro il ...