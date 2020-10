Le novità del Dpcm: dalle mascherine all’aperto alle regole anti contagio (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Obbligo della mascherina anche all’aperto, tampone per chi arriva da otto Paesi europei ad alto contagio, rafforzamento e proroga dell’app Immuni. Sono alcune delle novità che il governo si prepara ad approvare con un decreto Covid, che disegna la cornice normativa delle misure anti contagio, e un nuovo Dpcm della durata di un mese che … Le novità del Dpcm: dalle mascherine all’aperto alle regole anti contagio Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Alessandro Nunziati Obbligo della mascherina anche all’aperto, tampone per chi arriva da otto Paesi europei ad alto, rafforzamento e proroga dell’app Immuni. Sono alcune delle novità che il governo si prepara ad approvare con un decreto Covid, che disegna la cornice normativa delle misure, e un nuovodella durata di un mese che … Le novità delall’apertoImpronta Unika.

msgelmini : Caro @AlbertoBagnai, al netto del rispetto che merita @CalabriaTw, mi pare che l'argomentazione su Cgil sia un po'… - LegaSalvini : ?? La sapete l'ultima novità del governo Conte? Se hai un negozio sfitto è colpa tua e quindi devi pagare più tasse!… - fattoquotidiano : IL NUOVO DPCM Aumentano le restrizioni sugli ingressi da alcuni Paesi dell’Unione europea. È questa una delle prin… - TIM_vision : @Ale_ssiaah Ciao! Al momento non sono disponibili, ma rimani con noi per non perderti tutte le novità del nostro ca… - salvatoreluciat : Ecco le nuove misure per la lotta al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : novità del New PadovaStar è ancora più digital: novità redesign del sito Fortune Italia