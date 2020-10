Le migliori 93 pizzerie d’Italia del 2021 per il Gambero Rosso

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) 93 indirizzi in tutta Italia per mangiare il meglio del meglio della pizza napoletana, italiana (nelle varianti regionali), gourmet, al taglio: ecco quanti sono i premiati dell’ottava Guida alle Pizzerie d’Italia del Gambero Rosso (che trovate nella gallery sopra). 3 in più rispetto allo scorso anno ma tutti sullo stesso piano perché per l’edizione 2021 – e per la prima volta in otto anni di storia di questa guida sempre molto attesa – i maestri dell’impasto non sono stati messi in classifica in base al punteggio ottenuto.