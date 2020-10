«Le inseparabili» | il romanzo postumo di Simone de Beauvoir

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le inseparabili è storia di due bambine, radicata profondamente nell’animo di chi l’ha scritta e nella società che l’ha vista fiorire. Tra le case, però, tra le regole rigide di un’appartenenza che si vuole identitaria, non ha trovato felicità. Non ha saputo chiamare a sé compassione, muovere empatia. E, sola, contro le prigioni morali di un sistema bigotto, ha visto consumarsi la propria fine. Sylvie e Andrée si sono conosciute a scuola, quando l’Europa era terra del primo grande conflitto mondiale. Sognavano la libertà, speravano di poter scappare da un destino che sembrava già scritto. Ma Andrée, che la famiglia conservatrice ha strappato all’amore di un filosofo libertino, Pradelle, non ha potuto vedere la vita grande che fantasticava un giorno di poter vivere.