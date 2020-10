Le “Immuni” d’Europa: ecco come stanno andando le app di contact tracing (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le app per il tracciamento dei contatti contro il COVID-19 a confronto in Europa: come se la cava Immuni rispetto alle altre? L'articolo Le “Immuni” d’Europa: ecco come stanno andando le app di contact tracing proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le app per il tracciamento dei contatti contro il COVID-19 a confronto in Europa:se la cava Immuni rispetto alle altre? L'articolo Le “Immuni” d’Europa:le app diproviene da TuttoAndroid.

Atreju_78 : Domanda seria e senza alcuna polemica (ho pochissimi che mi seguono e difficilmente troverò risposta). Ma nel resto… - cesareavenia : RT @Luke_like: Aggiornamento in vista per @immuni_app. Serve per usare l'app di #ContactTracing nel resto d'Europa????Gli utenti potranno sce… - la_pippi : RT @Luke_like: Aggiornamento in vista per @immuni_app. Serve per usare l'app di #ContactTracing nel resto d'Europa????Gli utenti potranno sce… - davidcasalini : RT @Luke_like: Aggiornamento in vista per @immuni_app. Serve per usare l'app di #ContactTracing nel resto d'Europa????Gli utenti potranno sce… - Luke_like : Aggiornamento in vista per @immuni_app. Serve per usare l'app di #ContactTracing nel resto d'Europa????Gli utenti pot… -