Lazio, Radu escluso dalla lista per il campionato. La Roma lascia fuori Pastore (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Lazio ha presentato le liste per la prossima Champions e il campionato. C’è una sorpresa: manca Stefan Radu. Il difensore, bandiera e pilastro della squadra, è stato escluso. Ma c’è un motivo. Il romeno è infatti uscito infortunato dalla gara contro l’Inter, dovrà stare fermo per alcune settimane. Il suo rientro non è previsto prima di novembre. Per questo il club biancoceleste ha deciso di escluderlo, almeno inizialmente. Per quanto riguarda la lista del campionato è possibile effettuare due modifiche entro gennaio. Una di queste coinvolgerà di certo Radu, che non appena sarà tornato arruolabile dovrebbe prendere il posto di Vavro in lista. Anche Lulic, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Laha presentato le liste per la prossima Champions e il. C’è una sorpresa: manca Stefan. Il difensore, bandiera e pilastro della squadra, è stato. Ma c’è un motivo. Il romeno è infatti uscito infortunatogara contro l’Inter, dovrà stare fermo per alcune settimane. Il suo rientro non è previsto prima di novembre. Per questo il club biancoceleste ha deciso di escluderlo, almeno inizialmente. Per quanto riguarda ladelè possibile effettuare due modifiche entro gennaio. Una di queste coinvolgerà di certo, che non appena sarà tornato arruolabile dovrebbe prendere il posto di Vavro in. Anche Lulic, ...

DiMarzio : #Lazio, la lista per il campionato: manca #Radu. In #Champions non c'è Vavro - italiaserait : Lazio, Radu escluso dalla lista per il campionato. La Roma lascia fuori Pastore - marcomempi : @Max_883 Ma perché se non entrava Bastos chi entrava? Vavro con la pubalgia da un anno? Bastos e Radu hanno giocato… - NicoleG32073534 : RT @TommasoMont: Mo' attaccano co' la #lista... #Lazio #calciomercato #Inzaghi #Radu @JoeVasapollo - infoitsport : Lista Serie A Lazio: clamorosa esclusione di Radu -