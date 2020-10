Lavoro | Ied | piattaforma video-colloqui Visiotalent per Career Fair 2020

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott. (Labitalia) - Oltre 2000 candidati, tra diplomandi e Alumni delle sedi italiane del network Ied, da oggi potranno completare la propria presentazione avvalendosi di, ladio on-demand di CleverConnect, per presentarsi alle aziende partner ed ambire ad arrivare alla selezione finale per incontrare live più di cento hr di importanti brand internazionali. Nasce così la collaborazione tra CleverConnect Italia e l'Istituto Europeo di Design, che in occasione dell'edizionedella Ied Virtuallavoreranno insieme per aiutare i candidati a trovare le migliori opportunità grazie a un'esperienza di selezione unica, innovativa e, soprattutto, oggi 100% digitale. "In un momento storico in ...