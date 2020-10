Laura Pausini annuncia il nuovo singolo Io Sì (Seen), scritto da Diane Warren (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Laura Pausini annuncia il nuovo singolo, già annunciato come molto speciale. Io Sì (Seen) è scritto da Diane Warren e sarà presentato all’attenzione dell’Academy Awards per un’eventuale candidatura agli Oscar come miglior canzone originale. Grande voce ma anche grande protagonista per il nuovo film di Edoardo Ponti, che riporta sulle scene Sofia Loren. Tutti i dettagli sul prossimo brano di Laura Pausini saranno svelati nelle prossime settimane, ma l’artista romagnola non ha voluto tenere per sé questa notizia, così da condividerne la gioia con i tanti fan che aspettavano da ore il grande ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)il, giàto come molto speciale. Io Sì () èdae sarà presentato all’attenzione dell’Academy Awards per un’eventuale candidatura agli Oscar come miglior canzone originale. Grande voce ma anche grande protagonista per ilfilm di Edoardo Ponti, che riporta sulle scene Sofia Loren. Tutti i dettagli sul prossimo brano disaranno svelati nelle prossime settimane, ma l’artista romagnola non ha voluto tenere per sé questa notizia, così da condividerne la gioia con i tanti fan che aspettavano da ore il grande ...

LaStampa : Alla manifestazione verrà proposto un pezzo di Diane Warren cantato in italiano per il film “The Life Ahead”. - LucaDondoni : . @LauraPausini una super candidata alla nomination per gli Academy Award 2O21 - lavocedellapau : LAURA PAUSINI GRAMMY & OSCAR WINNER - andreadelogu : RT @LaStampa: Laura Pausini candidata alla nomination per gli Academy Award 2O21 - JGonzaloC : RT @LaStampa: Laura Pausini candidata alla nomination per gli Academy Award 2O21 -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Laura Pausini incinta? La rivelazione su Instagram spiazza i fans Yeslife Laura Pausini candidata alla nomination per gli Academy Award 2O21

MILANO. Laura Pausini porterà a casa un Oscar per aver cantato un pezzo di Diane Warren e probabilmente in nomination per la migliore canzone originale ai prossimi Academy Award del 2021? «La canzone ...

Eddie Van Halen, il ricordo dei musicisti: “È stato il Mozart della chitarra”

La morte di Eddie Van Halen lascia un vuoto enorme in diverse generazioni, ma soprattutto in chi, tra la fine degli anni 70 e gli anni ’80, si ...

MILANO. Laura Pausini porterà a casa un Oscar per aver cantato un pezzo di Diane Warren e probabilmente in nomination per la migliore canzone originale ai prossimi Academy Award del 2021? «La canzone ...La morte di Eddie Van Halen lascia un vuoto enorme in diverse generazioni, ma soprattutto in chi, tra la fine degli anni 70 e gli anni ’80, si ...