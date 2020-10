L’attacco di Michelle Obama a Donald Trump: “Negligente sul Covid, in 7 mesi non ha ancora un piano. Il nostro Paese è nel caos” – Video (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un duro attacco contro il presidente degli Stati Uniti d’America, e un chiaro appoggio al candidato dem alle prossime elezioni Usa 2020, Joe Biden. In un lungo Video di 25 minuti, l’ex first lady, Michelle Obama non la manda a dire e, punto dopo punto, smonta Donald Trump. “Siamo onesti, il nostro Paese ora è nel caos – comincia Michelle – per un Presidente che non è all’altezza del ruolo”. La moglie di Barack Obama, inizia proprio con il coronavirus: “Se siete genitori come me, sentite le conseguenze del fallimento di questo Presidente nel prendere la pandemia seriamente – spiega – Dal suo costante minimizzare l’importanza della mascherina e delle distanze ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Un duro attacco contro il presidente degli Stati Uniti d’America, e un chiaro appoggio al candidato dem alle prossime elezioni Usa 2020, Joe Biden. In un lungodi 25 minuti, l’ex first lady,non la manda a dire e, punto dopo punto, smonta. “Siamo onesti, ilora è nel caos – comincia– per un Presidente che non è all’altezza del ruolo”. La moglie di Barack, inizia proprio con il coronavirus: “Se siete genitori come me, sentite le conseguenze del fallimento di questo Presidente nel prendere la pandemia seriamente – spiega – Dal suo costante minimizzare l’importanza della mascherina e delle distanze ...

