Laser italiano a caccia di Benzene per scoprire nuovi esopianeti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Uno strumento Laser italiano ci permetterà di scoprire nuovi esopianeti e, potenzialmente, anche tracce di vita extraterrestre, rivelando la presenza nell'atmosfera di Benzene, un idrocarburo aromatico monociclico presente su corpi celesti come Giove o Titano oltre che nell'atmosfera terrestre, come prodotto della combustione. La ricerca in tal senso ha fatto un importante passo avanti grazie al lavoro di un team del laboratorio Cosmos Lab del Politecnico di Milano coadiuvato dall'università Kaust (King Abdullah University for Science andTechnology) dell'Arabia Saudita e dal Dipartimento di Chimica dell'università di Bologna.I dettagli li ha spiegati ad askanews Marco Marangoni, docente di Fisica al Politecnico di Milano. "In questo lavoro - ha spiegato - ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Uno strumentoci permetterà die, potenzialmente, anche tracce di vita extraterrestre, rivelando la presenza nell'atmosfera di, un idrocarburo aromatico monociclico presente su corpi celesti come Giove o Titano oltre che nell'atmosfera terrestre, come prodotto della combustione. La ricerca in tal senso ha fatto un importante passo avanti grazie al lavoro di un team del laboratorio Cosmos Lab del Politecnico di Milano coadiuvato dall'università Kaust (King Abdullah University for Science andTechnology) dell'Arabia Saudita e dal Dipartimento di Chimica dell'università di Bologna.I dettagli li ha spiegati ad askanews Marco Marangoni, docente di Fisica al Politecnico di Milano. "In questo lavoro - ha spiegato - ...

