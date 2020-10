“L’anno prossimo 25 miliardi dal Recovery fund. Nel 2022 saliranno a 37”. Nella Nadef il calendario sull’uso delle risorse europee (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il governo punta ad utilizzare già il prossimo anno l’intero anticipo che spetta l’Italia a valere sul Next generation Eu, meglio noto come Recovery fund. Una cifra che stando alle regole concordate dai leader Ue a luglio e precisate nei giorni scorsi dall’Ecofin ammonta al 10% del totale che spetta alla Penisola. Il Tesoro, Nella Nota di aggiornamento al Def appena pubblicata, quantifica la cifra in circa 21 miliardi a cui si aggiungono 4 miliardi a valere sull’iniziativa React Eu destinata a potenziare i fondi di coesione. Una tabella contenuta Nella Nadef delinea il calendario di utilizzo dei fondi europei per la ripresa fino al 2026, anno in cui il Recovery si esaurirà. Si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il governo punta ad utilizzare già ilanno l’intero anticipo che spetta l’Italia a valere sul Next generation Eu, meglio noto come. Una cifra che stando alle regole concordate dai leader Ue a luglio e precisate nei giorni scorsi dall’Ecofin ammonta al 10% del totale che spetta alla Penisola. Il Tesoro,Nota di aggiornamento al Def appena pubblicata, quantifica la cifra in circa 21a cui si aggiungono 4a valere sull’iniziativa React Eu destinata a potenziare i fondi di coesione. Una tabella contenutadelinea ildi utilizzo dei fondi europei per la ripresa fino al 2026, anno in cui ilsi esaurirà. Si ...

