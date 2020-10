L’agente di Insigne: “Juve-Napoli? Quanta pochezza nel mondo del calcio” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vincenzo Pisacane, l’agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 per tornare sul caso Juventus-Napoli. Gli azzurri infatti non si sono recati a Torino seguendo quanto indicato dall’Asl della Campania: “Trovo di cattivo gusto pensare che il Napoli abbia potuto contattare l’ASL per bloccare la partita” ha spiegato Pisacane, “Quanta pochezza che c’è nel mondo del calcio“. Il procuratore ha poi parlato del rinnovo di Insigne, che secondo lui non sarà affatto un problema: “In questo momento non interessa, meglio far terminare la stagione e poi se ne parlerà. Quando Giuntoli mi chiamerà gli risponderò, il mio telefono è sempre acceso“. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vincenzo Pisacane, l’agente di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Calcio24 per tornare sul caso Juventus-. Gli azzurri infatti non si sono recati a Torino seguendo quanto indicato dall’Asl della Campania: “Trovo di cattivo gusto pensare che ilabbia potuto contattare l’ASL per bloccare la partita” ha spiegato Pisacane, “che c’è neldel calcio“. Il procuratore ha poi parlato del rinnovo di, che secondo lui non sarà affatto un problema: “In questo momento non interessa, meglio far terminare la stagione e poi se ne parlerà. Quando Giuntoli mi chiamerà gli risponderò, il mio telefono è sempre acceso“.

