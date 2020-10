La strana storia di Selene Delgado Lopez, la donna che sarebbe amica di tutti su Facebook (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tra la fine di settembre e l’inizio del mese di ottobre 2020, vi sarà probabilmente capitato di incrociare su Facebook un post (ad esempio qui, qui e qui) che mette in guardia da una strana coincidenza: siamo tutti amici su Facebook di un profilo chiamato Selene Delgado Lopez. Se vi state chiedendo come mai una donna con quel nome sia finita nella lista dei vostri contatti virtuali, niente paura, perché non è così. Si tratta infatti di un creepypasta – un racconto dell’orrore diventato virale su internet – trasformatosi poi in un caso di disinformazione, che a cavallo tra i mesi di agosto e settembre 2020 è circolato sui social network in almeno tre lingue e Paesi diversi. La vicenda legata a ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tra la fine di settembre e l’inizio del mese di ottobre 2020, vi sarà probabilmente capitato di incrociare suun post (ad esempio qui, qui e qui) che mette in guardia da unacoincidenza: siamoamici sudi un profilo chiamato. Se vi state chiedendo come mai unacon quel nome sia finita nella lista dei vostri contatti virtuali, niente paura, perché non è così. Si tratta infatti di un creepypasta – un racconto dell’orrore diventato virale su internet – trasformatosi poi in un caso di disinformazione, che a cavallo tra i mesi di agosto e settembre 2020 è circolato sui social network in almeno tre lingue e Paesi diversi. La vicenda legata a ...

