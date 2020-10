La sonda Esa-Jaxa Bepi Colombo pronta a incontrare Venere

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Laspaziale euro-giapponese "" èal suo primo incontro con il pianetaper effettuare una prima fionda gravitazionale nel percorso d'avvicinamento alla sua destinazione finale: il pianeta Mercurio. Il 15 ottobre 2020 lache porta il nome del celebre scienziato italiano, lanciata il 20 ottobre 2018, passerà a circa 10.720 Km dal pianeta per il primo di due passaggi ravvicinati che serviranno a impostare la rotta verso Mercurio dove arriverà nel 2025, dopo un viaggio di 7 anni.Durante i flyby venusiani alcuni strumenti dellaverranno accesi per fotografare il pianeta e analizzare, per quanto possibile la sua atmosfera, ultimamente al centro delle cronache scientifiche per la recente scoperta al suo interno di ...