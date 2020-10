“La smettano di dire putt***te su Salvini”. La bordata di Cacciari al governo (Video) (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott – Si parla di coronavirus nell’ultima puntata di Otto e mezzo. E Lilli Gruber, ovviamente, ha già dato un indirizzo ben preciso alla trasmissione: Trump è stato un incosciente, mentre l’Italia (leggi: governo giallofucsia) si sarebbe comportata con giudizio e prudenza. Fa quasi tenerezza, la Gruber, nel suo ruolo di megafono del potere. Ma a romperle le uova nel paniere c’è Massimo Cacciari. Il filosofo infatti, pur sparando a zero contro Trump, non è così sicuro che la maggioranza Pd-M5S abbia agito nel migliore dei modi. E non ha certo peli sulla lingua quando lo dice. «Ok la mascherina, ma non è la soluzione» Il discorso, in effetti, vira presto sulla mascherina. Mentre la Gruber la esalta senza se e senza ma, Cacciari fa un discorso un ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott – Si parla di coronavirus nell’ultima puntata di Otto e mezzo. E Lilli Gruber, ovviamente, ha già dato un indirizzo ben preciso alla trasmissione: Trump è stato un incosciente, mentre l’Italia (leggi:giallofucsia) si sarebbe comportata con giudizio e prudenza. Fa quasi tenerezza, la Gruber, nel suo ruolo di megafono del potere. Ma a romperle le uova nel paniere c’è Massimo. Il filosofo infatti, pur sparando a zero contro Trump, non è così sicuro che la maggioranza Pd-M5S abbia agito nel migliore dei modi. E non ha certo peli sulla lingua quando lo dice. «Ok la mascherina, ma non è la soluzione» Il discorso, in effetti, vira presto sulla mascherina. Mentre la Gruber la esalta senza se e senza ma,fa un discorso un ...

