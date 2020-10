La sentenza storica: Alba Dorata è «un’organizzazione criminale» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non è un movimento politico ed agisce come un’organizzazione criminale. Queste le storiche parole pronunciate dal giudice del Tribunale di Atene leggendo la condanna nei confronti di un militante di Alba Dorata in Grecia. Il partito di estrema destra greca, dunque, viene etichettato come una vera e propria organizzazione che agisce seguendo metodi e strategie criminali. Le indagini erano partite da alcune aggressioni organizzate dagli esponenti del movimento estremista greco nel corso degli scorsi anni: da quelle contro i migranti (su tutto il territorio) fino all’uccisione del rapper antifascista Pavlos Fyssas, avvenuta nel porto del Pireo nel settembre 2013. LEGGI ANCHE > L’avvocatessa Eugenia Kouniaki aggredita da militanti di Alba Dorata fuori dal Tribunale ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non è un movimento politico ed agisce come un’organizzazione. Queste le storiche parole pronunciate dal giudice del Tribunale di Atene leggendo la condanna nei confronti di un militante diin Grecia. Il partito di estrema destra greca, dunque, viene etichettato come una vera e propria organizzazione che agisce seguendo metodi e strategie criminali. Le indagini erano partite da alcune aggressioni organizzate dagli esponenti del movimento estremista greco nel corso degli scorsi anni: da quelle contro i migranti (su tutto il territorio) fino all’uccisione del rapper antifascista Pavlos Fyssas, avvenuta nel porto del Pireo nel settembre 2013. LEGGI ANCHE > L’avvocatessa Eugenia Kouniaki aggredita da militanti difuori dal Tribunale ...

