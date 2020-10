La “ruota gira”: a Libero attendono eccitati l’emergenza virus in Campania (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non aspettavano altro. Ora che i numeri della pandemia piazzano la Campania in testa alle classifiche del contagio Libero torna alla carica sulla “questione settentrionale“. Una vecchia battaglia del giornale di Feltri, che prima dell’estate si era lanciato nel racconto di un’Italia ribaltata, dove è il sud ad essere razzista e il “povero” nord sacrificato dalle logiche meridionaliste della politica nazionale. Ora che il virus ha virato verso sud è il momento di rifarsi con gli interessi. Renato Farina firma un pezzo nel quale dà conto della “solidarietà della Regione Lombardia”, con il governatore Attilio Fontana che “ha messo a disposizione l’ospedale della Fiera di Milano” ai malati napoletani. Per poi passare all’incasso retorico. Il ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non aspettavano altro. Ora che i numeri della pandemia piazzano lain testa alle classifiche del contagiotorna alla carica sulla “questione settentrionale“. Una vecchia battaglia del giornale di Feltri, che prima dell’estate si era lanciato nel racconto di un’Italia ribaltata, dove è il sud ad essere razzista e il “povero” nord sacrificato dalle logiche meridionaliste della politica nazionale. Ora che ilha virato verso sud è il momento di rifarsi con gli interessi. Renato Farina firma un pezzo nel quale dà conto della “solidarietà della Regione Lombardia”, con il governatore Attilio Fontana che “ha messo a disposizione l’ospedale della Fiera di Milano” ai malati napoletani. Per poi passare all’incasso retorico. Il ...

napolista : La “ruota gira”: a #Libero attendono eccitati l’emergenza virus in #Campania Il giornale di Feltri aspettava solo q… - woland1964 : La Ruota gira (Farina lo sciacallo non aspettava altro) ?????????????? - VittoriaB12 : RT @giovanni101255: @gualtierieurope Hotspot al collasso, gente che scappa, stupri, droga e mafia nigeriana? Un’Italia migliore? Ma per chi… - FabriFaraon65 : @Morelembaum1 Buongiorno ? e la ruota gira! -