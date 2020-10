La Premier League fa causa a Suning per 170 milioni di sterline (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Premier League ha avviato una causa da 170 milioni di sterline contro l’emittente televisiva cinese PPLive Sports International Ltd, di proprietà di Suning. La holding proprietaria dell’Inter è accusata di inadempienza, per il mancato pagamento di una rata da 163 milioni di sterline per la trasmissione delle partite del campionato inglese. La causa legale è stata avviata tre settimane dopo che la lega aveva sostituito il partner tv in Cina, trovando un nuovo accordo con il gigante di Internet Tencent. La Premier è determinata a recuperare potenziali perdite dopo aver rassicurato i club che non ci rimetteranno di tasca propria, scrive il Telegraph. PPLive Sports aveva ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Laha avviato unada 170dicontro l’emittente televisiva cinese PPLive Sports International Ltd, di proprietà di. La holding proprietaria dell’Inter è accusata di inadempienza, per il mancato pagamento di una rata da 163diper la trasmissione delle partite del campionato inglese. Lalegale è stata avviata tre settimane dopo che la lega aveva sostituito il partner tv in Cina, trovando un nuovo accordo con il gigante di Internet Tencent. Laè determinata a recuperare potenziali perdite dopo aver rassicurato i club che non ci rimetteranno di tasca propria, scrive il Telegraph. PPLive Sports aveva ...

