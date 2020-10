La perizia | Alex Zanardi perse il controllo della handbike

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Antonio Prisco Le valutazioni delle due perizie depositate coincidono. Non ci sono stati guasti meccanici ''Ladiviaggiava sfiorando i 50 chilometri l'ora, l'incidente fu causato dalla perdita didel mezzo'' è quanto emerge dalladifesa del dell'autotrasportatore di Castelnuovo Berardenga, al volante del mezzo pesante che, provenendo in direzione opposta, stava risalendo la statale 146 tra San Quirico d'Orcia e Pienza. A quasi cinque mesi dal tragico impatto avvenuto sulla strada provinciale 146 di Pienza, emergono nuovi dettagli in merito alla causa dell'incidente di. Dopo le ricerche depositate in Procura a Siena dal professor Mattia Strangi, docente ...