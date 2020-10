La moglie lo costringe a mangiare torte tutti i giorni: marito chiede il divorzio e… (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una storia apparentemente assurda. Ma un numero eccessivo di torte ha causato il divorzio di una coppia di giovani sposi. Benché i motivi che possono spingere alla separazione possono essere svariati e spesso bizzarri, in questo caso l’eccesso di zuccheri è stata la causa scatenante. La moglie costringe il marito a mangiare torte tutti i giorni, l’uomo esasperato decide di divorziare. Secondo quanto raccontato da un quotidiano locale, la 27enne Tian Mae, è appassionata di cucina, e adora cucinare dolci. La donna, volendo sperimentare le sue doti culinarie dal primo giorno di matrimonio, ha iniziato a preparare torte, costringendo il marito a mangiarne ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Una storia apparentemente assurda. Ma un numero eccessivo diha causato ildi una coppia di giovani sposi. Benché i motivi che possono spingere alla separazione possono essere svariati e spesso bizzarri, in questo caso l’eccesso di zuccheri è stata la causa scatenante. Lail, l’uomo esasperato decide di divorziare. Secondo quanto raccontato da un quotidiano locale, la 27enne Tian Mae, è appassionata di cucina, e adora cucinare dolci. La donna, volendo sperimentare le sue doti culinarie dal primo giorno di matrimonio, ha iniziato a prepararendo ila mangiarne ...

