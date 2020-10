La mamma ammette | “Ho guardato il mio uomo massacrare mio figlio”

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Unaaccusata di negligenza e concorso in omicidio ha ammesso di non essere riuscita a fermare il fidanzato per paura. Il piccolo Joseph “Jojo” Gaborski è morto a soli 2 anni nell’agosto del 2018. I medici si sono resi conto immediatamente che la morte del bambino era stata causata da maltrattamenti e percosse. Il … L'articolo La: “Hoil miomio figlio” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com